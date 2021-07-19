

Зеленский: Нам не нужен саммит ради саммита

19.07.2021 16:49





Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ждет от следующего саммита «Восточного партнерства» политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы, иначе такой саммит не является предметным.



«В декабре должен состояться очередной саммит «Восточного партнерства». Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского Союза стратегического видения целей «Восточного партнерства» делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, не понятна целесообразность этого (саммита) в целом», – Зеленский, выступая на Батумской международной конференции.

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Зеленский также заявил, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом является ориентиром для Киева, – пишет «Интерфакс-Украина».



«Наш ориентир - Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Его имплементация приблизит Украину к критериям членства в ЕС. И уже сегодня мы имеем амбициозную (повестку дня) с Европейским союзом. Ближайшая цель – это старт имплементации Соглашения о совместном авиационном пространстве, следующая стадия подготовки промышленного безвиза и первое подведение итогов обновления Соглашения об ассоциации», – заявил Зеленский.



Он также отметил, что присутствие российского военного контингента и оружия у границ Украины, Грузии и Молдовы угрожает не только этим странам, но и всему континенту.



«Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента», – сказал он.



Зеленский прибыл в Грузию для участия в Батумской международной конференции, посвященной процессу интеграции с ЕС Грузии, Молдовы и Украины.



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