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Зеленский: Мы, три страны, Украина, Грузия и Молдова найдем свое место в системе ЕС


19.07.2021   17:46


Для нас очень важно впервые участвовать в этой встрече высокого уровня, в которой участвуют ассоциированные страны. Мы присоединились к этим усилиям, стремлению и у нас общие цели на будущее, это полноправное членство в Евросоюзе, — об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на международной конференции в Батуми «Европейский путь Грузии».

По словам Владимира Зеленского, Российская Федерация оккупирует суверенные территории, и поддержка Евросоюза в этом отношении важна.

«Мы хотим еще ближе стать к ЕС на пути интеграции, реализация Соглашения об ассоциации началась, есть безвизовый режим, обязательства по Соглашению об ассоциации выполняются. К сожалению, Российская Федерация оккупирует суверенные территории, и в этом отношении важно, чтобы мы получали поддержку со стороны Евросоюза», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, запланированный на декабрь саммит Восточного партнерства будет иметь особое значение на пути к европейской интеграции.

«Мы должны сказать на саммите, что мы теряем людей, нам нужен политический контекст, геополитическое видение будущего. Необходимо усилить усилия в рамках этой инициативы, с другой стороны, я не вижу реального будущего этих усилий. На этом саммите нам нужно увидеть, что у ЕС есть видение, мы будем поддерживать эту инициативу и будем реализовывать наши европейские устремления в этом отношении. Я рад, что мы прокладываем путь и сможем достичь наших целей. Мы, три страны, Украина, Грузия и Молдова найдем свое место в системе ЕС», — заявил Владимир Зеленский.

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