

Зеленский призывает к признанию европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы

20.07.2021 00:04





Первым шагом на пути Украины, Грузии и Молдовы к членству в ЕС должно стать признание их европейской перспективы – Владимир Зеленский



Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что первым шагом на пути к членству Украины, Грузии и Молдовы в Европейском Союзе должно стать признание европейской перспективы этих государств в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС.



«Украина существенно продвинулась на этом пути, уже зафиксировав поддержку нескольких государств. Я также предложил Президенту Мишелю вынести вопрос европейской перспективы на рассмотрение Европейского совета», – сказал Владимир Зеленский в заявлении для СМИ по итогам встречи в Батуми с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, Президентом Молдовы Майей Санду и Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



Глава Украинского государства отметил, что три страны впервые собрались в формате «Ассоциированного трио», и уверен, что он станет важным шагом на пути к европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы.



«Мы на высшем уровне задекларировали нашу общую цель – это полноправное членство в ЕС. Важно, что наши страны объединяет не только конечная цель на этом непростом пути, но и желание и готовность преодолеть этот путь вместе. В том, что эта цель является абсолютно достижимой, придает уверенности и вдохновляет поддержка Президента Европейского совета Шарля Мишеля и готовность содействовать дальнейшему сближению ассоциированных партнеров с ЕС», – подчеркнул он.



Также Владимир Зеленский отметил, что на встрече в Батуми согласовали подходы к проведению Саммита Восточного партнерства, который должен быть амбициозным и в полной мере учитывать стремления «Ассоциированного трио».



«Успех Восточного партнерства зависит от нашей способности определить его стратегические цели и усилить его геополитическое значение в Восточной Европе. Именно в таком ключе мы будем работать над декларацией Саммита, мы готовы к смелым подходам и призываем к этому же наших партнеров в ЕС», – заявил он.



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