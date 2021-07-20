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«Грузинская мечта» выдвинет сегодня кандидата в мэры Тбилиси
20.07.2021 10:25
«Грузинская мечта — демократическая Грузия» выдвинет сегодня кандидата в мэры Тбилиси, — об это «Грузинская мечта» сообщает на своей странице в Facebook.
По имеющейся информации, выдвижение кандидата в мэры Тбилиси на выборах в органы местного самоуправления состоится в парке Мтацминда.
Мероприятие запланировано на 20:00.
В информации, распространенной на странице «Грузинской мечты» в Facebook, не указано, кто будет кандидатом в мэры правящей партии, однако СМИ расшифровали картинку, которую опубликовала «Грузинская мечта». На ней тень человека, который должен быть выдвинут кандидатом в мэры. Грузинским СМИ удалось разыскать оригинал этой фотографии - на ней изображен Каха Каладзе.
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