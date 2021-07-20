

«Лело» призывает оппозицию Грузии начать формирование теневого кабинета

20.07.2021 10:46





Грузинская оппозиция должна предпринять шаги для формирования большой коалиции, считает лидер партии «Лело - партнерство для Грузии» Мамука Хазарадзе. Политик считает, что с учетом непростой политической ситуации в Грузии оппозиции следует уже сегодня начать консультации по формированию «теневого» кабинета и по кандидатуре в премьер-министры.



«Сегодня же необходимо соглашение о том, что в будущем правительстве от «Национального движения» не будут представлены министры силовых ведомств, они должны быть профессионалами из гражданского общества. Если оппозиция сможет это сделать, тогда нынешнее правительство «мечты» изменится, и страна вступит на путь быстрых реформ и необратимой европейской интеграции», - пишет Хазарадзе на своей странице в Facebook.



На фоне протестных акций, начавшихся в Грузии после смерти оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, парламентская фракция «Лело - партнерство для Грузии» выступила с инициативой начать процедуры по выражению недоверия правительству во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Набрать достаточное количество голосов для обсуждения вопроса оппозиционные депутаты так и не смогли.





Уже 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, на которых жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло, сообщает агентство «Новости-Грузия». Эти выборы являются одними из самых важных для политической жизни страны, так как если правящая «Грузинская мечта» не сможет набрать 43% голосов избирателей по стране, в стране будут назначены новые парламентские выборы.



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