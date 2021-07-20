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Ираклий Гарибашвили встретился с Владимиром Зеленским


20.07.2021   10:56


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в Грузии в рамках батумской международной конференции «Европейский путь Грузии».

На встрече с глазу на глаз они говорили о существующем между Грузией и Украиной особо дружеском и стратегическом партнерстве.

Ираклий Гарибашвили и Владимир Зеленский обсудили вопросы региональной безопасности и обстановку, сложившуюся в Черноморском регионе.

Премьер-министр подтвердил президенту Украины твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил Украину за ее твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Ираклий Гарибашвили и Владимир Зеленский говорили об общем вызове двух стран – исходящих от России угрозах и тяжелых последствиях оккупации, и подчеркнули важность политики мирного урегулирования конфликта.

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