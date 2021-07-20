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В Грузии выявлено 2616 новых случаев коронавируса
20.07.2021 10:58
В Грузии выявлено 2616 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 880 человек. 26 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 36 375 тестов, в том числе 22 825 — с экспресс-тестом на антигены и 13 550 — ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 7,19%, за последние 14 дней — 4,77%, за последние семь дней — 5,24%.
Всего в Грузии выявлено 390 945 случаев заражения коронавирусом, из которых 367 130 человек выздоровели и 5 592 человека скончались.
Всего вакцинированы 368 179 человек, ежедневно вакцинируется 11 073 человека.
70 человек находятся в режиме карантина, 4 495 человек — под наблюдением в больнице, 1 120 человек — в ковид-гостинице.
При этом 19 июля в Грузии было выявлено 848 новых случаев коронавируса, выздоровел 1231 человек.
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