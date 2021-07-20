

Не будет реформ – не будет помощи

20.07.2021 11:43





То, что макроэкономическая помощь ЕС на сумму 60 млн. евро не будет простым подарком, было ясно с самого начала – эта сумма, выделенная Грузии Евросоюзом в рамках программы Восточного партнерства, должна быть потрачена на проведение реформ.



Не будет реформ – не будет и помощи, и это уже не просто предположения политиков и журналистов, а уже открытая и официальная позиция руководства ЕС. Ее во время визита в Грузию изложи президент Совета Европы Шарль Мишель.



По его словам, оказание помощи напрямую зависит от успешности судебной реформы в Грузии, а это значит, что очень велика вероятность замораживания выделенной суммы – если учесть, что предпринятые властью решение относительно назначения новых судей привели к открытому недовольству со стороны западных партнеров.



Заявление Шарля Мишеля повторяет словам многих других представителей ЕС, которые призвали власти Грузии осуществить реформы в судебной системе и сочли ныне действующую процедуру назначения судей несоответствующей обязательства, взятым на себя официальным Тбилиси.



Соответственно, получение макроэкономической помощи напрямую, и теперь уже не только на уровне заявлений отдельных евродепутатов или американских конгрессменов, но и вполне официально.



На данном этапе, учитывая негативное отношение к перспективе дальнейшего расширения Евросоюза, Брюссель заинтересован в том, чтоб Восточное партнерство стало более эффективной платформой, которая позволит усилить сотрудничество ЕС с членами объединения по политическим, экономическим, и инфраструктурным вопросам. Соответственно, внедрение демократических институтов является важнейшим условием сотрудничества стран Партнерства с ЕС.



У Брюсселя есть достаточное количество рычагов воздействия на грузинскую власть – политических, экономических, в области безопасности, развития инфраструктуры, и т.д. В случае, если сотрудничество Грузии и ЕС окажется под вопросом, то это будет означать приостановление многих жизненно важных проектов, прекращение их финансирования, а также приостановление консультационных услуг, которые также очень важны.



Кроме того, серьезной возможностью давления являются санкции как против отдельных лиц, так и против секторов экономики.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





