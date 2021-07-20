

Гарибашвили: Все будет напрасно, если нам придется вводить ограничения

20.07.2021 13:01





Все будет напрасно, если нам придется вводить ограничения. Я не хочу повторять слово «локдаун», единственная простая просьба правительства — делайте прививки, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства.



По его словам, принимая решение о снятии ограничений несколько месяцев назад, правительство руководствовалось интересами народа. По словам премьер-министра, снятие ограничений привело к беспрецедентному росту экономики.



«Экономика начала восстанавливаться и оживать очень быстрыми темпами. Наши граждане вернулись на рабочие места.



Вчера, например, когда мы были в Батуми, почти все места были заняты — все рестораны, все кафе и бары. Не только нашими гражданами, но и туристами полон Батуми и наши туристические места в целом», — заявил Гарибашвили.



Ираклий Гарибашвили подчеркнул необходимость вакцинации. По его словам, необходимо, с одной стороны, носить маски в помещении, в транспорте, а с другой — делать прививки.



«Вчера мы сделали 11 тысяч прививок, что мало. Если мы не получим 20-30 тысяч вакцин в день, управлять этим процессом будет очень сложно.



Сегодня, например, у нас уже 2600 случаев. Это очень настораживает. Еще раз хочу предупредить наших граждан, это очень плохая тенденция. С одной стороны, мы хотим сохранить этот высокий экономический рост, прогресс и процветание наших граждан, и мы хотим, чтобы все были счастливы и радостны, но с другой стороны, единственная простая просьба, которая у нас есть, у правительства — пожалуйста делайте прививки», — заявил премьер.



По словам Ираклия Гарибашвили, если граждане не поддержат правительство, как в свое время, в прошлом году, когда началась пандемия, они ничего не смогут сделать в одиночку.





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