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Министр финансов: Вопрос о политической ответственности Гарибашвили не рассматривается
20.07.2021 13:34
Вопрос о политической ответственности Ираклия Гарибашвили не рассматривается, - об этом заявил журналистам министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили по завершении заседания правительства.
По его словам, расследование начато непосредственно в отношении тех лиц, которые совершили преступление 5-6 июля.
«Что касается вопроса ответственности непосредственно тех лиц, которые совершили насилие, идет следствие, задержан 21 человек, привлеченный к уголовной ответственности, и расследование в этом направлении продолжается. Следовательно, в отношении всех совершивших преступления лиц, будет поставлен вопрос о соответствующей ответственности», - заявил Лаша Хуцишвили.
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