

Министр финансов: Вопрос о политической ответственности Гарибашвили не рассматривается

20.07.2021 13:34





Вопрос о политической ответственности Ираклия Гарибашвили не рассматривается, - об этом заявил журналистам министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили по завершении заседания правительства.



По его словам, расследование начато непосредственно в отношении тех лиц, которые совершили преступление 5-6 июля.



«Что касается вопроса ответственности непосредственно тех лиц, которые совершили насилие, идет следствие, задержан 21 человек, привлеченный к уголовной ответственности, и расследование в этом направлении продолжается. Следовательно, в отношении всех совершивших преступления лиц, будет поставлен вопрос о соответствующей ответственности», - заявил Лаша Хуцишвили.





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