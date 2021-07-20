

Повторное голосование по кандидатам в председатели и члены ЦИК Грузии пройдет 22 июля

20.07.2021 17:03





Повторное голосование по представленным президентом Грузии кандидатам в председатели и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии пройдет на пленарном заседании парламента страны 22 июля.



Для справки, на должность председателя ЦИК представлены Георгий Каландаришвили и Георгий Сантуриани.



На одну вакантную должность члена ЦИК представлены: Гия Цацашвили и Лела Талиури, а на вторую вакантную должность – Тамар Сартания и Майя Заридзе.



Голосование, проведенное на пленарном заседании 18 июля, не выявило победителей.



Согласно изменениям, осуществленным в Избирательном кодексе, для избрания председателя и членов ЦИК необходимо 100 голосов.



В том случае, если не удалось избрать 2/3-ми, голосование снова должно быть проведено с кворумом 2/3, а в том случае, если опять не удастся их избрать, то будет нужно уже 3/5, т.е. 90 голосов. Если же председатель и члены ЦИК не будут избраны и этим кворумом, тогда для их избрания будет достаточно 76 голосов.



Согласно новому закону, если председатель ЦИК избран не менее чем большинством двух третей полного состава парламента, срок его полномочий 5 лет, в другом случае – 6 месяцев.



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