

Грузия вошла в весьма сложный процесс с точки зрения ковид-ситуации - эксперт

20.07.2021 17:17





То, что в стране зафиксировано сегодня 2 616 новых случаев коронавируса, это очень плохо, поскольку означает, что Грузия вошла в весьма сложный процесс с точки зрения ковид-ситуации, - об этом старший советник Минздрава Королевства Норвегия Заза Церетели заявил в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».



По его же словам, в то время как в стране распространился штамм «Дельта», такой показатель инфицирования говорит о том, что количество ежедневных случаев будет расти и их может быть даже больше, чем было в октябре или ноябре.



Заза Церетели также отметил, что план Грузии до конца года привить 60% населения, недостаточен, и 60% взрослого населения должно быть привито не до конца года, а уже в августе, хотя бы для того, чтобы дети смогли пойти в школу.



По его же пояснению, проблема Грузии заключается и в том, что люди позабыли об ограничениях и думают, что если они привиты, рекомендации можно не соблюдать.



«Кроме того, в Грузии есть еще один значительный момент – забыли об ограничениях, к примеру, о масках, соблюдении дистанции, нежелательности массовых скоплений в закрытом пространстве. Прошлым летом новая волна вируса началась с Батуми, может же правительство это учесть, но нет – опять сняты все ограничения. Даже если вы и привиты, то не должны думать, что не заразитесь. Пока все не будут привиты, вместе с прививкой нужно соблюдать и другие рекомендации», - отметил Церетели.



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