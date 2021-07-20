

Власти рассматривают возможность возвращения ковид-ограничений

20.07.2021 18:06





В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Грузии «произойдет ряд ужесточений, в первую очередь по части исполнения». Об этом на брифинге, проведенном после сегодняшнего заседания Межведомственного координационного совета заявил директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе:



«Население расслаблено. Маски больше не носят даже в закрытых пространствах и сегодня было принято решение, чтобы ношение масок было введено и на открытых пространствах – в отношении масок мы рекомендовали, чтобы на открытых пространствах, где собирается определенное количество людей или проводятся коллективные собрания, необходимо было ношение масок – сегодня об этом будет принято решение, штаб проработает этот вопрос и, вероятно, будут внесены соответствующие изменения в постановление относительно использования масок на открытых пространствах, где собирается определенное количество людей».



По информации Амирана Гамкрелидзе, это решение координационный штаб примет в ближайшее время. По его словам, в вопросе ограничений Центр по контролю заболеваний всегда более радикален и им представлен целый список рекомендаций, где главное с одной стороны, активизировать вакцинацию, а с другой стороны, в разумных пределах ввести определенные ограничения:



«Но в то же время население и все должны знать, что, если эпидемическая ситуация ухудшится и появится тенденция к ухудшению, Центр по контролю за заболеваниями даст рекомендации по более жестким ограничениям».



В Грузии с 22 июня больше не обязательно использовать маски для лица на открытых пространствах, в отличие от закрытых помещений и общественного транспорта. Нарушителей штрафуют на 20 лари. 24 июня стала известна инициатива премьер-министра Ираклия Гарибашвили, согласно которой нарушители действующих правил из-за эпидемии коронавируса будут освобождены от юридической ответственности. В том числе и при нарушении ношения масок для лица.



За последние 24 часа в Грузии лабораторно было подтверждено 2616 случаев заболевания коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем за этот год.





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