

Насилие и притеснение женщин депутатов в парламенте Грузии

20.07.2021 20:15

NetGazeti



«Грузинская мечта» и ее правительство неоднократно заявляли, что они особенно внимательны к темам касающихся женщин и гордятся достигнутым прогрессом, в вопросе искоренении насилия в отношении женщин.



Однако это, как показывает практика, власти не смогли защитить, трех женщин депутатов, против которых мужчины парламентарии применили физическую силу. Эти кадры транслировались в прямом эфире.



Все три женщины депутата являются членами оппозиционного «Нацдвижения». Все они сделали публичные заявления после инцидента. Однако лидеры «Мечты» включая председателя Совета по гендерным вопросам Нино Цилосани, по-прежнему обвиняют в беспорядках «деструктивную оппозицию». О неприемлемости поведения мужчин они по какой-то причине умалчивают.



18 июля в парламенте должны были заслушать выступление министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, но слушание не состоялось. В этот день оппозиционные депутаты и представители СМИ пришли с фотографиями и плакатами покойного оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава и в очередной раз потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и министра внутренних дел.



За этими требованиями последовали напряженность и беспорядки, ив конце концов министр покинул парламент.



Именно во время беспорядков депутат Тина Бокучава попыталась подойти к трибуне парламента, откуда должен был выступить министр внутренних дел Вахтан Гомелаури. Член правящей партии Шалва Папуашвили схватил депутата от «Единого национального движения» Тинатин Бокучава за талию и силой перетащил ее на другую сторону.



Другой депутат ЕНД Нона Мамулашвили была вынуждена покинуть место в зале заседаний. Держа в руках плакат с портретом Лексо Лашакарава она попытался залезть на стол, но депутат Ираклий Мамулашвили схватил и силой спустил ее вниз. На кадрах видно, как Мамулашвили чуть не упала во время инцидента.



Фотографию Лашкарава также держала в руках депутат Ани Цитлидзе, пока несколько депутатов и представителей службы судебных приставов силой не выставили ее из зала заседаний.





«Выражаю сожаление перед Тиной», — заявил Шалва Папуашвили, подчеркнув, что с его стороны не было насилия. «Какое насилие? Насилие было то, что страна наблюдала в течение многих лет благодаря Единому национальному движению, и сегодня мы снова увидели это в Парламенте», — добавил он.



Ответ Нино Цилосани

Председатель гендерного совета член «Грузинской мечты» Нино Цилосани также отреагировала на инцидент в парламенте 18 июля в Facebook. Однако в своем заявлении она не говорила о применении силы депутатами. Она лишь заявила, что это была провокация.

«Наблюдать за физическим противостоянием между депутатами парламента, в том числе женщинами, очень сложно. Но это как раз цель провокаторов.



«Кодекс поведения для депутатов — это инструмент, введенный нашей командой, но ни этот принцип, ни положения, ни оговорки к законам не соблюдаются коллегами из оппозиции и они постоянно угрожают репутации и стабильности институтов страны», — сказала Цилосани.



Пословам депутата, она хотела бы , что бы ее коллеги женщины «не были вовлечены в этот деструктивный процесс.



«Также хотелось бы, чтобы была обеспечена физическая неприкосновенность депутатов, особенно женщин», — отметила Цилосани.



Netgazeti неоднократно обращалась к Цилосани за разъяснениями. Однако она ответила, что ее мнение ясно выражено в посте в Facebook.



На наши дополнительные вопросы, например, являются ли это формой насилия, когда хватают члена парламента и депутат мужчина применяет силу, Цилосани не ответила.



«Думаю, я ясно изложил свою позицию», — заключила она.







После инцидента в зале заседаний депутат Тинатин Бокучава заявила: «Визитная карточкой Грузинской мечты является единственное, чем Грузинская мечта сохраняет власть — это насилие. Они используют насилие в отношении депутатов, в отношении журналистов, в отношении операторов. Они убивают журналистов только за то, чтобы хоть как-то сохранить власть в своих руках». Депутаты ЕНД заявили, что обратятся в парламентский Совет по этике для изучения поведения Шалвы Папуашвили.



Депутаты Ана Нацвлишвили и Тамар Кордзая обратились в парламентские советы по этике и гендерному равенству с просьбой «должным образом» оценить поведение депутата Папуашвили. «То, что произошло, ненормально, и если это останется без оценки, парламент нормализует это», — сказала Ана Нацвлишвили.



«Поведение депутата Папуашвили — невероятная наглость. Он устроил в Парламенте татами и позволяет себе прикоснуться и насильно вывести Тину Бокучава. О чем мы вообще говорим в этой стране?» — сказала Экатерине Схиладзе, заместитель народного защитника.





«Для меня это в первую очередь означает, что политика враждебна к женщинам, она не является инклюзивной, а в политике и публичном пространстве мужчины используют различные возможности, чтобы вытеснить женщин из этого пространства, включая физическое насилие», — сказала Netgazeti Тамар Деканосидзе Консультантка по Евразии «Equality Now».



Деканосидзе напоминает, что для парламента, где было много рукопашных столкновений между мужчинами, «эта жестокая среда — нормальный образ жизни, который напрямую делает парламент и политику еще более недружелюбными и опасными для женщин».



«Хотя мы видели много физических противостояний между мужчинами, в случае с женщинами все по-другому, потому что у них может быть меньше возможностей участвовать в рукопашном бою с мужчинами, которые физически сильнее, поэтому особенно тревожно, когда дело касается женщин», — сказала она.







Парламентский секретарь Transparency International Georgia заявила Netgazeti, что применение физической силы против женщин в парламенте 18 июля было грубым нарушением Кодекса депутатской этики.



По ее словам депутаты имели право присутствовать на пленарном заседании парламента, поэтому их насильственный вывод является недопустимым и неэтичным поведением.



«Этот этический кодекс разрабатывался в течение многих лет, и мы активно участвовали в работе ряда неправительственных организаций. Наша рекомендация заключалась в том, чтобы ввести очень строгие санкции, на что парламент не согласился. Первоначальный вариант, который был предложен, предусматривал довольно жесткие санкции, включая удержания из заработной платы, прекращение полномочий, запрет на командировки и так далее.



Наконец, под жесткими санкциями парламент не принял Кодекс. «Сегодня одна из санкций — указать на сайте нарушителя», — пояснила Netgazeti Лика Саджая, добавив, что такую санкцию нельзя считать строгой.



«Совет все еще в тупике», — продолжила Саджая. Она поясняет, что, поскольку Совет не укомплектован персоналом, даже при наличии желания никакие санкции применить нельзя. Что касается поведения депутатов, то она говорит, что в парламенте есть служба судебных приставов, которая должна обеспечивать нормальное функционирование парламента в рамках закона — «в обязанности депутата не входит наведение порядка в зале», — сказала Саджая.



Она призывает парламент создать Совет по этике и отреагировать на произошедшее соответствующим образом. «После подобного инцидента парламентское большинство должно было отреагировать и хотя бы извиниться», — добавила Саджая.



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