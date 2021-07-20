

Муфтий Грузии: Мы должны принимать людей с их ценностями

20.07.2021 21:07





«Мечеть - это дом Аллаха, где мы должны молиться за наши семьи, за страну и за мир во всем мире», - говорит муфтий всея Грузии Адам Шантадзе.



Он считает, что человек верует прежде всего в то, в чем видит истину.



«Все религии призывают к доброте, любви, взаимному уважению и терпимости, как и ислам. Наша страна издревле была многоконфессиональной и многонациональной, веками люди разных национальностей и конфессий жили вместе и способствовали созданию единого и сильного государства. Мы благодаря нашей вере должны уважать всех людей, созданных Богом, и мы должны принимать их с теми ценностями, какие у них есть», - сказал Адам Шантадзе в интервью report.ge.



Муфтий всея Грузии Адам Шантадзе ответил на вопросы report.ge в Батумской мечети, которая является одним из старейших зданий города. Мечеть действовала с 1866 по 1935 год, после чего была закрыта под военный склад. В 1946 году святыню отреставрировали и с тех пор она является действующей мечетью.



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