

«Грузинская мечта» представила Каху Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси

20.07.2021 21:21





Партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» назвала кандидатом в мэры Тбилиси генерального секретаря партии и действующего мэра столицы Каху Каладзе. Кандидата в мэры представил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, Каха Каладзе – командный игрок.



Для справки, Каха Каладзе с 2013 года по сей день является генеральным секретарем партии «Грузинская мечта». В 2012-2017 годах он был министром энергетики/вице-премьером. С 2017 года Каха Каладзе занимает должность мэра Тбилиси.



Как известно, выборы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября.



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