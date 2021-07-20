|
|
|
«Грузинская мечта» представила Каху Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси
20.07.2021 21:21
Партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» назвала кандидатом в мэры Тбилиси генерального секретаря партии и действующего мэра столицы Каху Каладзе. Кандидата в мэры представил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Каха Каладзе – командный игрок.
Для справки, Каха Каладзе с 2013 года по сей день является генеральным секретарем партии «Грузинская мечта». В 2012-2017 годах он был министром энергетики/вице-премьером. С 2017 года Каха Каладзе занимает должность мэра Тбилиси.
Как известно, выборы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна