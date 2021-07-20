

Хухашвили: Каладзе, видимо, посажен в клетку, откуда его никто не выпустит

20.07.2021 22:05





Выходит как с председателем колхоза, мы все знаем, кто кандидат, однако, все равно приходится говорить «предположительно». Такие вещи солидному политику как Каха Каладзе, не к лицу, - об этом эксперт Гия Хухашвили заявил в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», окликаясь на то, что кандидатом в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты», предположительно, будет назван именно Каха Каладзе.



Как отметил Хухашвили, кампания «Грузинской мечты», в рамках которой вчера обществу был представлен силуэт кандидата в мэры Тбилиси, вызывает улыбку у общества.



По оценке Хухашвили, Каладзе, оставшись в «Грузинской мечте», оказался заключенным в клетку, и у него нет возможности для маневра.



«Если Каладзе хотел остаться в политике, он должен был составить тандем с Гахария, и стал бы неприкасаем и со стороны Бидзины. За этих людей проголосовал бы весь электорат «Грузинской мечты». Как видно, у Каладзе нет возможности для маневра. Он посажен в клетку, откуда его никто не выпустит», - заявил Хухашвили.



Что касается вообще местным выборов, по его словам, на этих выборах главным фактором будет бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



«Фактор Гахария на местных и внеочередных выборах - это главный фактор. Сам Гахария, разумеется, не должен баллотироваться. Быть мэром Тбилиси сейчас для него это понижение. И без него, второй тур все равно будет. Стратегической двухполюсности сейчас не может получиться, однако, если он вступит в игру, в этом случае, гарантированно могу сказать, что второй тур действительно будет», - заявил эксперт.



Кроме того, Хухашвили сказал и по поводу создания теневого коалиционного правительства и инициативы «Лело» начать консультации по выбору кандидата в премьер-министры, и критически высказался в адрес авторов этой идеи в связи с их позицией, что представители «Национального движения» не должны занимать посты силовых министров в коалиционном правительстве.



Что касается заявлений представителей «Лело» о том, что на должность премьера могут рассматриваться кандидатуры Мамуки Хазарадзе и Георгия Вашадзе, по оценке Хухашвили, это дележ шкуры медведя, которого им не убить.



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