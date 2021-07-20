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Каладзе: За моим успехом всегда стояла сильная команда
20.07.2021 22:40
«В предвыборном марафоне моё имя будет звучать часто, но я хочу, чтобы вы знали, что за Кахой Каладзе стоит большая команда профессионалов», — заявил кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе.
«Это наша политическая команда, которая все эти годы поддерживала каждое из моих начинаний. Это еще и команда мэрии Тбилиси, мои заместители, руководители служб, гамгебели, члены сакребуло, тысячи сотрудников, этих людей нечасто видно, но всем видны их дела.
Сегодня вместе с нами машинист, водитель автобуса, дворник, садовник, сотрудники муниципальной инспекции, мэрии, которые ежедневно заботятся о Тбилиси и его жителях. Спасибо им за любовь к Тбилиси и самоотверженный труд», — заявил кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе.
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