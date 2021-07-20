

Гарибашвили: «Грузинская мечта» является единственной безальтернативной политической силой в стране

20.07.2021 23:29





«Грузинская мечта» является единственной безальтернативной политической силой в стране, которая может сохранить как мир и стабильность, так и обеспечить реальное развитие нашей страны и реальное благополучие наших граждан, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе представления Кахи Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты».



Как отметил премьер, как в столице, так и во всех городах, во всех муниципалитетах, убедительно победит «Грузинская мечта» и это будет гарантом дальнейшего развития страны.



«Я хочу еще раз отметить, важность приближающихся выборов. Главное, что мы должны напомнить нашим гражданам это то, что «Грузинская мечта» является единственной безальтернативной политической силой в стране, которая может сохранить как мир и стабильность, так и обеспечить реальное развитие нашей страны и реальное благополучие наших граждан. Я верю, что как в столице, кандидат которой безальтернативен, так и во всех городах, во всех муниципалитетах, убедительно победит «Грузинская мечта» и это будет гарантом дальнейшего развития нашей страны», - отметил Ираклий Гарибашвили.



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