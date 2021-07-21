

Джим Риш: Меня все больше волнуют шаги назад в Грузии

21.07.2021 11:27





«Меня все больше волнуют шаги назад в Грузии. За последние недели были избиты более 50 журналистов - один из них скончался в результате повреждений», - об этом член комитета сената США по международным отношениям Джим Риш заявил на заседании комитета.



Сенатор также коснулся назначения судей Верховного суда, отметив, что это противоречит соглашению от 19 апреля.



«Несколько судей были переведены в Верховный суд вопреки соглашению от 19 апреля. Я знаю, что сенатор Шахин разделяет мою озабоченность по этому поводу, у нас был ряд дискуссий по этому поводу. Я надеюсь, что вы будете работать с правительством Грузии, чтобы обсудить эти вопросы», - сказал сенатор.



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