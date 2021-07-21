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Грузия получит грант на закупку вакцин


21.07.2021   12:24


Меморандум о взаимопонимании был подписан между министерством по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальных дел и компанией Nestlé.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, документ предусматривает выделение Грузии 100 тысяч швейцарских франков на закупку вакцин.

Цель документа - обеспечить широкое и справедливое распределение препаратов от коронавируса.

Компания Nestlé владеет такими брендами, как KitKat, Nescafé, Nespresso, Nesquik и другими. Компания работает в 186 странах мира.

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