

Карен Донфрид: Избирательная и судебная реформы очень важны для Грузии

21.07.2021 12:25





«В случае утверждения я продолжу свои усилия для полного выполнения соглашения от 19 апреля. Я призываю все партии в Грузии поддержать это соглашение», — заявила кандидат в помощники государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.



По его словам, Грузия предприняла серьезные шаги по укреплению демократии, но ей предстоит пройти долгий путь.



«Не могу не подчеркнуть важность избирательной и судебной реформы для Грузии. Как вы знаете, Грузия предприняла существенные шаги по укреплению демократии, но ей предстоит пройти долгий путь, и я требую от их преодолеть этот путь. В то же время я подтверждаю поддержку США территориальной целостности и суверенитета Грузии, и я буду продолжать поддерживать интеграцию Грузии в евроатлантическое сообщество, которая связана с силой грузинской демократии. Я рассчитываю на сотрудничество с вами (Сенатом) по этим вопросам», — заявила Карен Донфрид.



Сенатор Джим Риш во время слушания Карен Донфрид, которая претендует на пост помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам в комитете Сената по международным отношениям обратил внимание на факты избиения более 50 журналистов за последние недели, а также заявил, что несколько судей были назначены в Верховный суд вопреки соглашению от 19 апреля. Он выразил надежду, что Карен Донфрид будет работать с правительством Грузии, чтобы поднять этот вопрос.



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