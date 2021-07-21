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Гамкрелидзе: «Пфайзера» «хватит всем»
21.07.2021 13:20
По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в Грузию поступит достаточное количество вакцины «Пфайзер», и «хватит всем».
Как сообщил журналистам Гамкрелидзе, «Пфайзер» будет в стране «очень скоро».
«Это будет очень скоро, в эти дни. Я призываю всех, у вас будет много вакцин на выбор, и сделайте ту, что захотите. Доз будет достаточно, хватит всем», - сказал Гамкрелидзе.
Что касается штамма «дельта», то, по информации Гамкрелидзе, в стране подтверждено 30-40% этого штамма, и этот показатель «очень быстро растет».
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