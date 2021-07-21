Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Деканоидзе уверена, что оппозиция сможет договориться по единому кандидату


21.07.2021   13:22


Каха Каладзе для меня уже Гарибашвили - нет никакой разницы между Каладзе, Гарибашвили и Моргошия-Махарадзе, - об этом заявила председатель фракции «Национальное движение - Объединенная оппозиция - Сила в единстве» Хатия Деканоидзе, откликнувшись таким образом на выдвижение «Грузинской мечтой» кандидатом в мэры Кахи Каладзе.

В то же время, по ее словам, оппозицией начаты консультации по поводу общего кандидата в мэры и в конце недели станет известно имя кандидата.

«Каладзе для меня уже Гарибашвили. Все, кто включен в кампанию «Грузинской мечты», - это Гарибашвили. Когда Каладзе ставит знак равенства между журналистами и насильственными группами, понятно уже, на какой он стороне. Поэтому для меня нет никакой разницы между Каладзе и Гарибашвили и Моргошия-Махарадзе.

Уверена, оппозиция договорится по единому кандидату. Мы начали консультации, и в конце этой недели уже будет главная формула, как мы выходим на выборы», - сказала Деканоидзе.

На вопрос, будет ли назван и единый кандидат в мэры, Деканоидзе отмечает: «Да, это будет окончательным результатом».

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна