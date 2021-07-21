

Деканоидзе уверена, что оппозиция сможет договориться по единому кандидату

21.07.2021 13:22





Каха Каладзе для меня уже Гарибашвили - нет никакой разницы между Каладзе, Гарибашвили и Моргошия-Махарадзе, - об этом заявила председатель фракции «Национальное движение - Объединенная оппозиция - Сила в единстве» Хатия Деканоидзе, откликнувшись таким образом на выдвижение «Грузинской мечтой» кандидатом в мэры Кахи Каладзе.



В то же время, по ее словам, оппозицией начаты консультации по поводу общего кандидата в мэры и в конце недели станет известно имя кандидата.



«Каладзе для меня уже Гарибашвили. Все, кто включен в кампанию «Грузинской мечты», - это Гарибашвили. Когда Каладзе ставит знак равенства между журналистами и насильственными группами, понятно уже, на какой он стороне. Поэтому для меня нет никакой разницы между Каладзе и Гарибашвили и Моргошия-Махарадзе.



Уверена, оппозиция договорится по единому кандидату. Мы начали консультации, и в конце этой недели уже будет главная формула, как мы выходим на выборы», - сказала Деканоидзе.



На вопрос, будет ли назван и единый кандидат в мэры, Деканоидзе отмечает: «Да, это будет окончательным результатом».



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