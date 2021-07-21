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Джапаридзе: Если «Грузинская мечта» не одумается, оценки стран-партнеров превратятся в конкретные шаги
21.07.2021 14:38
Я не могу припомнить такой поток критики со стороны страны-партнеров, который сегодня получает «Грузинская мечта», и как она неадекватно реагирует», — заявил представитель «Лело» Бадри Джапаридзе.
По его словам, правящая команда ставит на карту отношения со странами-партнерами, что является безответственным поведением.
«Это игра с огнем, совершенно безответственное поведение, когда правящая сила ставит на карту отношения со странами-партнерами, чтобы хоть как-то сохранить полный контроль над судебной системой и не реагировать на то, что 5 июля произошла систематическое организованное преследование СМИ. Если «Грузинская мечта» не одумается и не предпримет адекватных шагов, конечно, эти оценки превратятся в конкретные шаги», — заявил Бадри Джапаридзе.
Член комитета Сената по международным отношениям Джим Риш заявил, что он обеспокоен регрессом в Грузии.
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