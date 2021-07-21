

Сильвио Доменте: Ситуация тревожная не только в Грузии, но и во всем регионе

21.07.2021 15:07





По заявлению главы представительства Всемирной организации здравоохранения в Грузии Сильвио Доменте, эпидситуация вызывает тревогу не только в Грузии, но и во всем регионе.



По его словам, в этой ситуации необходимо проявлять осторожность и принимать соответствующие меры после оценки рисков.



Говоря об эпидситуации, Сильвио Доменте подчеркнул важность вакцинации.



«Уровень вакцинации по-прежнему низкий. Очень немногие страны имеют высокий уровень вакцинации. В большинстве стран, даже в регионе, уровень вакцинации ниже десяти процентов. Мы рекомендуем вакцинировать не менее десяти процентов населения к сентябрю, не менее 40% к декабрю и 70 процентов глобального населения к следующему лету, тогда это даст эффект.



В настоящее время циркулирует новый штамм «Дельта», как и «Альфа», «Бета», и другие варианты. Решение о введении и смягчении ограничений является делом правительства, которое зависит от оценки рисков. Каждая страна ведет себя подобным образом в зависимости от эпидситуации, возможности справляться сектора здравоохранения с потоком случаев, темпов вакцинации и других факторов. Правительство должно оценивать риски на местном уровне и принимать решения на основе этого. Рекомендация состоит в том, чтобы осуществить соответствующую оценку рисков. Вакцинации должен быть присвоен приоритет», — заявил Сильвио Доменте.





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