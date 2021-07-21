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В Грузии будут штрафовать за повреждение флагов стран и организаций, с которыми страна имеет дипотношения
21.07.2021 15:15
За повреждение флагов Евросоюза, международных организаций, а также стран, с которыми Грузия имеет дипломатические отношения, будет введена денежная санкция.
Соответствующие законодательные изменения уже подготовлены. С документом лидеров оппозиционных фракций ознакомил спикер грузинского парламента Каха Кучава.
Как пишет Общественный вещатель, согласно первоначальной версии законопроекта, за повреждение флага будет предусмотрен штраф в размере 1000 лари (около 325 долларов). В случае повторного правонарушения, судья может по своему усмотрению использовать административный арест. Законопроект будет инициирован в формате внеочередных заседаний.
Ранее санкция в грузинском законодательстве была предусмотрена лишь за повреждение флага Грузии.
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