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В Грузии будут штрафовать за повреждение флагов стран и организаций, с которыми страна имеет дипотношения


21.07.2021   15:15


За повреждение флагов Евросоюза, международных организаций, а также стран, с которыми Грузия имеет дипломатические отношения, будет введена денежная санкция.

Соответствующие законодательные изменения уже подготовлены. С документом лидеров оппозиционных фракций ознакомил спикер грузинского парламента Каха Кучава.

Как пишет Общественный вещатель, согласно первоначальной версии законопроекта, за повреждение флага будет предусмотрен штраф в размере 1000 лари (около 325 долларов). В случае повторного правонарушения, судья может по своему усмотрению использовать административный арест. Законопроект будет инициирован в формате внеочередных заседаний.

Ранее санкция в грузинском законодательстве была предусмотрена лишь за повреждение флага Грузии.

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