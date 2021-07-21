

Хартия журналистской этики Хартия осудила заявление Каладзе

21.07.2021 15:20





Хартия журналистской этики Грузии осуждает вчерашнее заявление Кахи Каладзе в отношении СМИ и призывает власти из-за собственного агрессивного отношения не поощрять нападения на журналистов.



Как отмечено в заявлении, правительство должно прекратить говорить о нормах, ограничивающих свободу выражения мнений и должно перейти в режим деловых отношений.



«20 июля 2021 года мэр Тбилиси Кахи Каладзе сравнил деятельность СМИ с действиями насильственных групп.



Мы неоднократно выражали возмущение по поводу агрессивной риторики политиков, через которую в Грузии создается ненадлежащая среда для свободной работы медиа-организаций и журналистов. Это отрицательно сказывается на безопасности журналистов. Именно благодаря заявлениям правящей партии 5 июля были поощрены насильственные действия в отношении 53 представителей СМИ.



Хартия призывает представителей власти из-за своего агрессивного отношения не поощрять нападения на представителей СМИ и прекратить говорить о нормах, ограничивающих свободу мысли, слова и выражения, поддержать свободу СМИ и перейдите к режиму деловых отношений», - сказано в заявлении.



Вчера, 20 июля, Кахи Каладзе во время представления его кандидатуры в мэры Тбилиси обвинил СМИ в психологическом насилии.



«Не меньшим злом является психологическое насилие, которое к сожалению, на протяжении многих лет имеет место в нашем обществе, мы часто слышим с разных телевидений и из теле эфиров унижения, клевету, издевательства над людьми и только всего лишь из-за разных политических или других признаков, поэтому, когда мы говорим о завтрашнем Тбилиси, это должно быть моим, вашим и желанием всех - победить ненависть и враждебность друг к другу», - сказал Каладзе.





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