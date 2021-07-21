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Парламент Грузии еще раз попытается избрать председателя ЦИК
21.07.2021 16:51
На внеочередной сессии 22 июля парламент Грузии еще раз попытается избрать председателя ЦИК и двух профессиональных членов кворумом в 2/3. Вопрос стоит в повестке дня. Первое голосование состоялось на заседании 18 июля, однако ни один из кандидатов не получил установленные в качестве кворума 100 голосов.
Кроме того, выявилось, у каких кандидатов поддержка большинства «Грузинской мечты» - наибольшее количество голосов на пост председателя Центральной избирательной комиссии получил Георгий Каландаришвили, а в качестве членов ЦИК «Грузинская мечта» поддерживает Гию Цацашвили и Майю Заридзе.
Согласно изменениям, осуществленным в Избирательном кодексе, для избрания председателя и членов ЦИК необходимо 100 голосов. В том случае, если не удалось избрать 2/3-ми, голосование снова должно быть проведено с кворумом 2/3, а в том случае, если опять не удастся их избрать, то будет нужно уже 3/5, т.е. 90 голосов. Если же председатель и члены ЦИК не будут избраны и этим кворумом, тогда для их избрания будет достаточно 76 голосов. Согласно новому закону, если председатель ЦИК избран не менее чем большинством двух третей полного состава парламента, срок его полномочий 5 лет, в другом случае – 6 месяцев.
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