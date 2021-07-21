

«Стратегия Агмашенебели» не поддержит кандидата в мэры от ЕНД

21.07.2021 19:01





«Стратегия Агмашенебели» категорически исключает обсуждение с «Национальным движением» в связи с кандидатами в мэры и председатели городского собрания (сакребуло).



Как сообщил «IPN» лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, консультация относительно кандидатов у него будет «с другими партиями и отдельными лицами», однако не конкретизировал, будет ли партия консультироваться с «Лело для Грузии» в связи с кандидатами в мэры и председатели сакребуло, и выдвинут ли они общих кандидатов.



«Мы не принимаем участия в консультациях с «Европейской Грузией» и «Национальным движением по кандидатам в мэры и председатели сакребуло. Для нас важно предложить избирателям широкий выбор, чтобы «Грузинская мечта» не набрала 43 процента и мы бы вышли на досрочные парламентские выборы. Поэтому, разумеется, у нас консультации с другими политическими партиями, с отдельными интересными лицами общества. Окончательное решение мы объявим в конце месяца. Там, где кандидат «Нацдвижения», думаем, что участие в коалиции неправильно, потому что этим оппозиционные голоса будут потеряны , что касается референдума на октябрьских выборах, отклонит нас и от этой главной цели. Что касается вопроса, будем ли мы в объединении с «Лело для Грузии», узнаете в конце месяца», - сказал Георгий Вашадзе.



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