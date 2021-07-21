

В Минздраве Грузии считают социальный фон слишком тяжелым для введения локдауна

21.07.2021 19:14





Граждане Грузии, переболевшие коронавирусом, смогут вакцинироваться спустя 30 дней после заболевания. Формально вопрос должен быть решен на этой неделе и зарегистрироваться на вакцину можно будет уже с понедельника, 26 июля.



Об этом сегодня сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



Чиновница пояснила, что 120-дневный интервал между заражением и вакциной был установлен ранее исходя из того, что на первом этапе страна испытывала дефицит вакцин. Теперь срок, когда можно делать вакцинацию, сокращен до 30 дней.



Касаясь вопроса возвращения к ограничениям из-за увеличившихся случаев заражения коронавирусом, Габуния заявила, что социально-экономический фон в Грузии довольно тяжелый и это не дает возможности введения тотального локдауна.



По ее словам, необходимости в локдауне нет, поскольку есть возможность вакцинации.



Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.



В Грузии по последним данным вакцинировались 374 685 человек, из них две полные дозы получили 133 648 граждан. Это около 3% населения.



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