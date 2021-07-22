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Госдеп США: Судебная система Грузии медленная, неэффективная и менее прозрачная
22.07.2021 00:02
Государственный департамент США опубликовал отчет, где указано о растущем недоверии инвесторов к Грузии. Причиной тому стали вопросы о независимости судебной системы.
«В Грузии независимость и беспристрастность суда остается проблемным вопросом. Подозрения в связи с процессами назначения судей влияют на доверие инвесторов к судебной системе. Многие инвесторы считают, что судебная система Грузии медленная, неэффективная и менее прозрачная, у которой также не хватает компетенции. Это обстоятельство оказывает влияние на доверие инвесторов", - говорится в отчете.
Госдепартамент США отмечает, что, тем не менее, Грузия по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в регионе по уровню ведения бизнеса.
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