

Госдеп США: Судебная система Грузии медленная, неэффективная и менее прозрачная

22.07.2021 00:02





Государственный департамент США опубликовал отчет, где указано о растущем недоверии инвесторов к Грузии. Причиной тому стали вопросы о независимости судебной системы.



«В Грузии независимость и беспристрастность суда остается проблемным вопросом. Подозрения в связи с процессами назначения судей влияют на доверие инвесторов к судебной системе. Многие инвесторы считают, что судебная система Грузии медленная, неэффективная и менее прозрачная, у которой также не хватает компетенции. Это обстоятельство оказывает влияние на доверие инвесторов", - говорится в отчете.



Госдепартамент США отмечает, что, тем не менее, Грузия по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в регионе по уровню ведения бизнеса.



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