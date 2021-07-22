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Экс-посол США в Грузии представлен на должность заместителя Госсекретаря
22.07.2021 11:32
Президент США Джо Байден представил бывшего посла в Грузии Джона Басса на должность заместителя государственного секретаря.
Джон Басс, который сейчас является старшим советником Института зарубежной службы Госдепартамента, в разное время был послом в Грузии, Афганистане и Турции. Он служил в семи миссиях США за рубежом и занимал высокие должности в Госдепартаменте.
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