

Экс-посол США в Грузии представлен на должность заместителя Госсекретаря

22.07.2021 11:32





Президент США Джо Байден представил бывшего посла в Грузии Джона Басса на должность заместителя государственного секретаря.



Джон Басс, который сейчас является старшим советником Института зарубежной службы Госдепартамента, в разное время был послом в Грузии, Афганистане и Турции. Он служил в семи миссиях США за рубежом и занимал высокие должности в Госдепартаменте.



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