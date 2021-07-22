

Госдепартамент США: Инвесторы не доверяют судебной системе Грузии

22.07.2021 11:33

Новости-Грузия



Госдепартамент США назвал независимость судебной системы среди основных проблем инвесторов в Грузии. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепа, где оценивается инвестиционный климат в 170 странах мира.



Авторы доклада констатируют, что условия для бизнеса в Грузии «в целом хорошие», однако судам инвесторы не доверяют.



«Независимость судебной системы Грузии и политическое влияние на судебную систему остаются проблематичными. Опасения относительно беспристрастности процесса назначения судей и способности судов обеспечивать качественные результаты по-прежнему влияют на доверие инвесторов к судебной системе», – говорится в части доклада, посвященной Грузии.



Как указывают в Госдепартаменте, проблема «ощущается все острее» – многие ставят под сомнение способность грузинских судов «выносить решения по коммерческим спорам независимо, своевременно и компетентным образом». При этом некоторые такие дела остаются в судебной системе годами.



Другие компании, согласно отчету, «жалуются на неэффективные процессы принятия решений на муниципальном уровне, недостатки в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности, отсутствие эффективной антимонопольной политики, обвинения в политическом вмешательстве, выборочное применение законов и нормативных актов, в том числе коммерческих законов, и трудности с разрешением споры о правах собственности».



«Правительство Грузии продолжает работать над решением этих проблем, и, несмотря на эти сохраняющиеся проблемы, Грузия занимает высокое место в регионе как хорошее место для ведения бизнеса», — подчеркивается в докладе.



В Госдепартаменте также отмечают, что «железная дорога Баку-Тбилиси-Карс улучшила перспективы транзита в Грузии, и правительство искало пути расширения торговли». Одной из таких возможностей считался проект строительства глубоководного порта в Западной Грузии, строительство которого на данный момент находится под вопросом.



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