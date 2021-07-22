

Джапаридзе: «Наказание за повреждение флага — идиотизм и шаг на опасный путь»

22.07.2021 11:49





«Наказание человека за повреждение или уничтожение флага или любого символа, каким бы он ни был, это идиотизм и шаг на опасный путь», — заявил лидер партии «Гирчи-Больше свободы» Зураб Джапаридзе комментируя законодательной инициативу парламента.



«Повреждение/уничтожение чужой собственности должно быть наказано, будь то это флаг, или плотина гидроэлектростанции», — написал Джапаридзе.



21 июля в парламенте обсуждалась законодательная инициатива, согласно которой за повреждение флагов Евросоюза, международных организаций, а также стран, с которыми Грузия имеет дипломатические отношения, будет введена денежная санкция. До сих пор законодательство предусматривало штрафы только за повреждение флага Грузии.



С законодательной инициативой представителей парламентских фракций ознакомил спикер парламента Каха Кучава.



Поводом для этого стали инциденты на гомофобных и насильственных акциях в Тбилиси, когда перед парламентом дважды сорвали флаг Евросоюза.



Есть кадры, на которых Зураб Махарадзе, один из организаторов насильственного митинга, дает указание насильственным группам убрать флаг ЕС, после чего и был снят и подожжен флаг ЕС.



7 июля спикер парламента Каха Кучава лично вернул его на флагшток перед зданием парламента.



Напомним, 5 июля в Тбилиси агрессивно настроенные гомофобные группы учинили расправу над представителями СМИ. Они расправлялись со всеми, кого ассоциировали с медиа. Пострадали 53 журналиста, некоторые все еще находятся в больнице. Насилие происходило на глазах полиции.



Противники «Марша достоинства» снесли палатки у парламента Грузии, а также ворвались и разгромили офисы движения «Shame Movement» («Позор») и организации «Tbilisi Pride» («Тбилиси прайд»).



11 июля стало известно о смерти оператора телекомпании TV Pirveli Александре (Лексо) Лашкарава, жестоко избитого в ходе беспорядков 5 июля. В этот же день гражданские активисты, НПО и представители СМИ провели протестную акцию и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, а также главы МВД Вахтанга Гомелаури.



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