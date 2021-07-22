

Кандидаты на пост председателя ЦИК вновь не получили необходимой поддержки в парламенте

22.07.2021 13:26





Список кандидатов на пост председателя и членство в ЦИК был сегодня снова вынесен на голосование, однако кандидаты опять не получили необходимой поддержки в парламенте.



В частности, 83 депутата поддержали кандидата на пост председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, 11 проголосовали против.



Второго кандидата на пост председателя ЦИК Георгия Сантуриани поддержали только четыре депутата, против — 11.



Также в результате голосования кандидаты, выдвинутые на вакантные должности на членство в ЦИК, не набрали необходимого количества голосов.



В частности, выдвинутого кандидата на вакантную должность в ЦИК Гию Цацашвили поддержали 83 кандидата, 10 высказались против. Еще одного кандидата Лелу Талиури поддержали 18 депутатов, против проголосовали 2 депутата.



Тамар Сартания поддержали 18 депутатов, двое проголосовали против. Майю Зарадзе поддержали 77 депутатов, против — 10.



Для утверждения председателя или члена ЦИК сроком на пять лет требуется 2/3 голосов парламента или не менее 100 голосов поддержки депутатов. Соответственно, список кандидатов на пост председателя ЦИК будет снова вынесен на голосование. Парламент имеет право голосовать за кандидатов четыре раза. Для того, чтобы быть избранным председателем ЦИК сроком на 5 лет, необходимо за один раз набрать 100 голосов.



В случае недостаточного количества голосов, назначается повторное голосование, при котором необходимо мобилизовать также 100 голосов. Если необходимые голоса не будут снова получены, кандидата можно будет избрать уже 90 голосами. Если во всех трех случаях необходимые голоса не будут мобилизованы, кандидат в конечном итоге будет выдвинут большинством списка, но не на 5 лет, а на 6 месяцев. Затем процесс отбора кандидатов повторится.





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