

Какауридзе: На вакцинацию в бюджете предусмотрено более 150 000 000 лари

22.07.2021 14:36





На сегодняшний день на вакцинацию в бюджете предусмотрено более 150 000 000 лари. Ожидается приобретение около 3.800 000 доз вакцины, - об этом замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе сообщил, выступая с речью на пленарном заседании внеочередной сессии парламента страны.



Как отметил Какауридзе, в настоящее время Минздрав может делать до 20 000 прививок в день.



«На сегодняшний день на вакцинацию в бюджете предусмотрено более 150 000 000 лари. Ожидается приобретение около 3.800 000 доз, которых совершенно достаточно для прививки 60% наших граждан. В настоящее время Минздрав может делать до 20 000 прививок в день. Есть и дополнительно поступают вакцины, и главное, что остается, это желание и подключение наших граждан к этому процессу. Мы должны достичь того минимума, предполагающего вакцинацию до 60%. Дополнительные риски, исходящие от пандемии, для экономики будут очень малы», - заявил Какауридзе.



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