

На балконе зала заседаний парламента Грузии журналисты вывесили баннер – «Накажите насильников»

22.07.2021 14:36





На балконе зала заседаний парламента Грузии журналисты вновь вывесили баннер – «Накажите насильников».



На этот факт отреагировал председатель парламента Грузии Каха Кучава, отметив, что эти действия выходят за рамки журналистской деятельности.



По его словам, в связи с событиями 5 июля проходит следствие, и все виновные обязательно будут наказаны.



В эти минуты заседание продолжается в обычном режиме, и баннер с требованием наказать насильников, все еще вывешен с балкона, откуда журналисты освещают заседание.



Напомним, что журналисты этот баннер вывесили на балконе зала заседаний и на прошлой неделе, во время слушания главы МВД, что в итоге стало причиной закрытия заседания и срыва слушания Вахтанга Гомелаури.



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