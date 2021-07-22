

Женщины-депутаты в парламенте Грузии обвинили коллег-мужчин в насилии

22.07.2021 17:28





Женщины-депутаты от оппозиции в парламенте Грузии обвинили коллег-мужчин из правящей партии в нарушении парламентской этики и обвинили их в насилии.



Оппозиционные депутаты призвали председателя парламента Каху Кучава принять соответствующие меры против тех мужчин-депутатов, которые применили силу в отношении женщин-депутатов 18 июля, в день, когда в парламенте было сорвано выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури.



Как только глава МВД Грузии начал свое выступление со слов соболезнований по поводу гибели оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, со своих мест поднялись оппозиционные депутаты с портретами Лашкарава и попытались занять трибуну. На «защиту» министра вокруг трибуны выстроились депутаты от «Грузинской мечты».



Началась перепалка, в которой вокруг парламентской трибуны со стороны оппозиции оказались только депутаты-женщины.



Следует отметить, что если между депутатами-мужчинами в парламенте Грузии споры нередко доходят до рукоприкладства, то к женщинам обычно проявляют гораздо больше уважения и случаев физического насилия в их отношении не происходило.



Во время последней потасовки на заседании 18 июля, депутат от «Национального движения» Тина Бокучава пыталась пройти к трибуне, чтобы передать министру фотографию Лашкарава. Ее остановил депутат от «Мечты» Шалва Папуашвили – он обхватил молодую женщину, снял со ступеней и насильно оттащил от трибуны.



Следует отметить, что за неделю до этого, 12 июля, оппозиция также сорвала заседание парламента, после того, как женщины-депутаты от оппозиции заняли трибуну спикера, протестуя таким образом против событий 5 июля в Тбилиси.



Ранее председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал действия депутатов от большинства 18 июля «абсолютно адекватными и релевантными» и выразил поддержку своим соратникам. Поведение оппозиционных депутатов Кобахидзе назвал неприемлемым.



Однако сегодня женщины-депутаты от оппозиции вновь напомнили мужчинам о правилах.



«Обращаюсь к Кахе Кучава принять соответствующие меры, чтобы наказать тех членов парламента, которые применили физическую силу против женщин-членов парламента, поскольку подобные действия подрывают все те реформы в плане защиты прав женщин, которые были приняты парламентом ранее. 18 июля мужчины в парламенте сказали нам, что если им не нравится то, как женщин говорит, манера ее выражения, то они могут физически остановить это», — заявила оппозиционный депутат Тамар Кордзая (раньше она представляла «Республиканскую партию», а сейчас является независимым депутатом-НГ).



Одна из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе также подчеркнула, что 18 июля представители парламентского большинства применили насилие против женщин. Деканоидзе подчеркнула, что в связи с указанным фактом в Совет этики парламента была внесена жалоба, однако оппозиция не ожидает какого-либо реагирования со стороны «Грузинской мечты».



«Обещаю всем насильникам, что мы обязательно озвучим эти тяжелые события и сделаем оценку, поскольку никто об этом не говорит ни слова. Имею в виду Каху Кучава и всех тех людей, которые обязаны отреагировать на это правовым образом», — сказала Деканоидзе.



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