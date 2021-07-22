

Министр культуры Теа Цулукиани вырвала микрофон у журналистки «Mtavari arkhi»

22.07.2021 17:40





Министр культуры Теа Цулукиани вырвала микрофон из рук журналистки «Mtavari arkhi» Эммы Гогохия. Информацию об этом распространяет «Mtavari arkhi».



«Я не верну его! Я буду использовать этот микрофон, чтобы сообщать о проделанной работе», — написала Цулукиани в Facebook, разместив свое фото c микрофоном «Mtavari arkhi».



Сегодня с этим микрофоном (в руке) я открываю Театр в Сенаки, чудесно реабилитированный Фондом Карту! Это символично.



«Formula» и главканал [Mtavari arkhi] (я знаю Эмму, но не лого) должны будут назначить такого журналиста в регионе, который, (когда нападает на респондента, который уже вошел в зал, а до этого уже дал ответы на вопросы в холле), иметь смелость, не дать себя так просто разоружить», — написала Цулукиани.



Журналист Эмма Гогохия говорит, что раздражение министра вызвал вопрос о Шалве Папуашвили, который насильственно удалил Тину Бокучава из зала парламента, после чего Цулукиани отобрала микрофон у журналиста. Гогохия объяснила, что пыталась задать вопрос и вернуть микрофон, но министр перевела все в «шутку», а после охрана министра вывела съемочную группу «Mtavari arkhi» из зала.



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