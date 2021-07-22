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Министр здравоохранения встретилась с представителями медицинской сферы
22.07.2021 17:43
Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе встретилась с руководителями медицинских учреждений.
Стороны обсудили вопросы госпитализации пациентов, критерии выписки, практику ведения педиатрических дел и готовность медицинского сектора. Обсуждались эпидемиологическая ситуация в стране, потребности в вакцинации, проблемы и пути решения проблем.
Глава Минздрава еще раз призвала представителей медицинской сферы активно включиться в процесс иммунизации.
«Готовность медицинского сектора еще больше повысит качество лечения. Кроме того, на встрече обсуждалась вакцинация медперсонала. Их участие в процессе вакцинации очень важно», - сказала замминистра Тамар Габуния.
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