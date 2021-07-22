

Министр здравоохранения встретилась с представителями медицинской сферы

22.07.2021 17:43





Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе встретилась с руководителями медицинских учреждений.



Стороны обсудили вопросы госпитализации пациентов, критерии выписки, практику ведения педиатрических дел и готовность медицинского сектора. Обсуждались эпидемиологическая ситуация в стране, потребности в вакцинации, проблемы и пути решения проблем.



Глава Минздрава еще раз призвала представителей медицинской сферы активно включиться в процесс иммунизации.



«Готовность медицинского сектора еще больше повысит качество лечения. Кроме того, на встрече обсуждалась вакцинация медперсонала. Их участие в процессе вакцинации очень важно», - сказала замминистра Тамар Габуния.



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