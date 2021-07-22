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Гоциридзе: Грузинская мечта» на улице насильничает над журналистами
22.07.2021 19:36
Я выдвину предложение ввести у нас такие же меры наказания, как в Сингапуре – битье розгами, хорошая порка. Этим депутатам должно попасть розгами по одному месту, - об этом депутат от «Национального движения» Роман Гоциридзе заявил журналистам по поводу инцидентов, произошедших в зале заседаний парламента Грузии на прошлой неделе, во время слушания главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури.
По словам Гоциридзе, «Грузинская мечта» на улице насильничает над журналистами, а в парламенте – над женщинами-депутатами.
«Физически прикасаться вправе лишь приставы, а в остальных случаях – это хулиганство или может расцениваться лишь как иного рода правовое нарушение. Недостаточен только выговор или штрафование на Совете по этике. Я выдвину предложение ввести у нас такие же меры наказания, как в Сингапуре – битье розгами, хорошая порка. Хамское поведение должно наказываться физически, и этим депутатам должно попасть розгами и плетями разной толщины по одному месту. Иначе они не смогут примириться с порядками парламентской жизни. Это - насильническая «Грузинская мечта». На улице она насильничает над журналистами, а в парламенте – над женщинами-депутатами. Насильников нужно наказывать по регламенту. Сингапур же является одной из развитых стран, есть же у них в судебной системе порка, вот и кстати будет сейчас для этих депутатов хорошая порка розгами», - заявил Гоциридзе.
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