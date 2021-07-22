

Патриархия Грузии выдала инструкцию по недопущению журналистов в церковь

22.07.2021 19:38





Патриархия Грузии выдала церквям инструкцию по недопущению журналистов в церковь.



В официальном заявлении Патриархии указано, что нормы журналистской этики грубо нарушаются и звучит критика в адрес ряда СМИ.



В нем также говорится и то том, что существует законный способ запретить журналистам посещать церковь.



«Эти журналисты хотят превратить дворы храма в место для политических дебатов и оскорблений, представить отдельное религиозное учение, в виде политического заявления, и представить его как причину проблем. В то же время они не чураются вторгаться в личное пространство простых граждан без разрешения и ставить простых людей в неловкое положение», — заявили в Патриархии.



В этой инструкции Патриархия Грузии ссылается на две статьи Уголовного Кодекса — преследование (151-я статья) и незаконное вмешательство в исполнение религиозного обряда (155-я статья).



«На основании вышеизложенного, физическое лицо или церковные деятели могут письменно обратиться к руководству того или иного телеканала и сообщить, что они не хотят общаться с тележурналистами данного канала. Так как они создают обстановку вызывающую тревогу. Также желательно разместить соответствующее объявление у входа во двор храма.



В случае неудовлетворения просьбы на основании обращения полиция обязана ограничить передвижение этих журналистов на принадлежащей вам территории», — говорится в заявлении Патриархии.



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