

Американский актер и режиссер Джозеф Гордон-Левитт просит фотографии из Грузии

22.07.2021 19:47

Новости-Грузия



Американский актер и режиссер Джозеф Гордон-Левитт попросил своих подписчиков в фейсбуке прислать ему фотографии Грузии.



«Кто-нибудь здесь живет в Грузии? Ищу фото, сделанные в Грузии для нового проекта. Найдите несколько фотографий, которые вы сделали, и опубликуйте их здесь: https://hitrecord.app.link/worldphotos», — предложил Гордон-Левитт.



К посту он прикрепил снимок, сделанный в Тбилиси. Таким образом, не осталось сомнений, что американец не имеет в виду штат Джорджия, который часто путают с Грузией.



Для какого проекта Гордон-Левитту понадобились фотографии из Грузии, пока не известно. Однако выбор у него точно есть: за три часа набралось уже полторы тысячи фотографий.



Джозеф Гордон-Левитт — американский актер и кинорежиссер, двукратный номинант на премию «Золотой глобус». Известные фильмы с его участием: «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Бросок кобры», «Петля времени», «Линкольн», «Сноуден» и другие.



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