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Каладзе презентовал предвыборный слоган
22.07.2021 19:50
Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты», действующий градоначальник Каха Каладзе представил свой слоган на выборах в местное самоуправление — «Больше жизни в каждом районе».
«Конечно же, я лично и все, кто работает в муниципалитете, готовы продолжить работу в 24-часовом режиме для того, чтобы привнести в каждый район больше жизни», — заявил Каладзе.
Он отметил, что в ближайшие дни представит избирателям детальную информацию о своей избирательной программе и проектах, которые намерен осуществить в последующие годы.
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