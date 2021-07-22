

Каладзе презентовал предвыборный слоган

22.07.2021 19:50





Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты», действующий градоначальник Каха Каладзе представил свой слоган на выборах в местное самоуправление — «Больше жизни в каждом районе».



«Конечно же, я лично и все, кто работает в муниципалитете, готовы продолжить работу в 24-часовом режиме для того, чтобы привнести в каждый район больше жизни», — заявил Каладзе.



Он отметил, что в ближайшие дни представит избирателям детальную информацию о своей избирательной программе и проектах, которые намерен осуществить в последующие годы.



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