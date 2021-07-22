

Кордзая: «Призываем Каху Кучава принять меры в отношении депутатов применивших силу против женщин»

22.07.2021 19:59





Оппозиционные депутаты выступили с заявлением в парламенте и призвали председателя законодательного органа Каху Кучава «принять соответствующие меры против тех членов парламента, которые 18 июля применили силу против женщин-депутатов».



Как заявила независимый депутат Тамар Кордзая, подобные действия подрывают все реформы в области прав женщин, ранее принятые парламентом Грузии.



«Мы призываем Каху Кучава принять соответствующие меры для наказания тех членов парламента, которые применили физическую силу против женщин-парламентариев, потому что такие действия подрывают все реформы в области прав женщин, которые были приняты парламентом.



18 июля мужчины в парламенте сказали нам, что если им не понравится речь женщины-парламентария, ее манера выражения, они могут физически остановить ее применив рукоприкладство. Поэтому, господин Каха, выскажите свою позицию, действуйте в рамках своих полномочий», — заявила Тамар Кордзая.



Что произошло

18 июля в парламенте должны были заслушать выступление министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, но слушание не состоялось. В этот день оппозиционные депутаты и представители СМИ пришли с фотографиями и плакатами покойного оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава и в очередной раз потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и министра внутренних дел.



За этими требованиями последовали напряженность и беспорядки, в конце концов министр покинул парламент.



Именно во время беспорядков депутат Тина Бокучава попыталась подойти к трибуне парламента, с которой должен был выступить министр внутренних дел Вахтан Гомелаури. Член правящей партии Шалва Папуашвили схватил депутата от «Единого национального движения» Тинатин Бокучава за талию и силой оттащил ее в сторону.



Другой депутат ЕНД Нона Мамулашвили была вынуждена покинуть место в зале заседаний. Держа в руках плакат с портретом Лексо Лашакарава она попыталась залезть на стол, но депутат Ираклий Мамулашвили схватил и силой спустил ее вниз. На кадрах видно, как Мамулашвили чуть не упала во время инцидента.



Фотографию Лашкарава также держала в руках депутат Ани Цитлидзе, пока несколько депутатов и представителей службы судебных приставов силой не выставили ее из зала заседаний.



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