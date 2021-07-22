

Еще двух лиц, обвиняемых в насилии над журналистами 5 июля, приговорили к заключению

22.07.2021 20:04





Еще двух лиц, обвиняемых в насилии над журналистами 5 июля, приговорили к заключению.



Решение принял судья Роман Хорава, и удовлетворил ходатайство прокурора о применении задержания в качестве меры пресечения.



По словам судьи, решение о заключении было принято на основании совершения преступления и угрозы оказания влияния на свидетелей.



Задерданный Ираклий Цигнадзе обвиняется в совершении насилия в отношении оператора «ТВ Пирвели», а обвиняемый Ушанги Датунашвили — в отношении оператора «Рустави-2».



Всего по факту угрозы насилия в отношении журналиста во время профессиональной деятельности, незаконного вмешательства, преследования с насилием или угрозой насилия, насилия, совершенного группой лиц задержаны 27 человек.



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