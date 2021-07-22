

Тина Бокучава намерена подать жалобу на Шалву Папуашвили и Левана Мгалоблишвили

22.07.2021 20:21





Член «Единого национального движения» собирается подать жалобу на Шалву Папуашвили и Левана Мгалоблишвили в Совет по этике и не исключает правового спора.



Тина Бокучава намерена проконсультироваться с юристами и активистами по защите прав женщин, чтобы решить, какая форма будет наиболее подходящей для последующих правовых шагов.



«Я подам жалобу в Совет по этике, но должна сказать, что не очень надеюсь, что Совет по этике отреагирует должным образом, потому что несколько его членов уже высказали свое мнение и практически перевели стрелки на меня. Однако я все равно собираюсь использовать эти инструменты для формальности. Я также не исключаю других правовых мер в отношении депутатов Папуашвили и Мгалоблишвили. Я проконсультируюсь с соответствующими квалифицированными юристами и защитниками прав женщин, чтобы решить, какая форма будет наиболее подходящей для следующих правовых шагов», — заявила Тина Бокучава.



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