

Церцвадзе: Исключаю возвращение «локдауна» и жестких ограничений в ближайшие дни

22.07.2021 23:02





Общая обстановка требует большого внимания, серьезна, суточное количество новых случаев весьма велико, соответственно, велико и число т.н. ковид-больных, - заявил журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



Вместе с тем, как отметил Церцвадзе, он исключает объявление еще одного «локдауна», поскольку, по его словам, сектор здравоохранения выдержит ожидаемый рост и своего рода давление.



«Исключаю возвращение «локдауна» и жестких ограничений в ближайшие дни. Лично я не поддерживаю это, и насколько знаю, и правительство не поддерживает. Открылись бизнесы, люди вернулись к нормальной жизни. Если мы удержим это большое число, сможем обеспечить уход за всеми больными.



Рост ожидаем, и необходимо соблюдать те нормативы, которые есть у нас сейчас. Ношение маски в закрытом пространстве и в местах скопления людей, а также ужесточение контроля на границе. Сегодня ситуация не критична, мы будем успешно лечить. У нас есть ресурс для того, чтобы успешно выдержать сегодняшнюю данность, и даже еще немного больше», - заявил Тенгиз Церцвадзе.



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