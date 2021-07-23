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За последние 24 часа в Грузии выявлено 2460 новых случаев коронавируса
23.07.2021 11:34
По словам заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, за последние 24 часа в Грузии выявлено 2460 новых случаев коронавируса, 20 пациентов скончались.
При этом, по ее словам, продолжается активный процесс тестирования и вакцинации.
«Мобилизация госпитальной сети максимальна, добавлено больше коек, мобилизовано около 6 тысяч коек, а также добавлены ковид-гостиницы, чтобы не создавать проблем с госпитализацией пациентов или переводом в ковид-клиники. Сеть первичной медико-санитарной помощи полностью мобилизована для обеспечения надлежащего ухода и ведения на дому. К счастью, есть много пациентов, которые продолжают лечение дома, их состояние удовлетворительное, часто бессимптомное, но также заслуживают внимания тяжелые пациенты, которые остаются в отделении интенсивной терапии и реанимации. Есть случаи у детей, большинство из них легкие, задержка в клинике не превышает трех дней, это единичный, относительно тяжелый случай, задержка у которого более длительная», — заявила Тамар Габуния.
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